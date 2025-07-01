سكاي: أرسنال يقدم العرض الأول لكريستال بالاس للتعاقد مع إيزي

كشفت وسائل الإعلام الإنجليزية عن رغبة أرسنال في التعاقد مع إيبيريتشي إيزي، لاعب كريستال بالاس.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس أن أرسنال تقدم بعرض رسمي أول للنادي اللندني من أجل الحصول على خدمات المهاجم الإنجليزي.

ويبحث أرسنال عن تعزيز صفوفه للمنافسة في الموسم الجديد على كافة البطولات القارية والمحلية.

وقدم أرسنال عرضه الأول لكريستال بالاس بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، لكن إدارة بالاس ترى أن هذا المبلغ منخفض وغير مناسب لقيمة اللاعب.

وتنتظر إدارة كريستال بالاس عرضًا جديدًا من أرسنال خلال الأيام القليلة القادمة.

وينتهي عقد إيزي مع كريستال بالاس في صيف 2027.

ومنذ انضمامه للفريق، شارك اللاعب في 146 مباراة، سجل خلالها 34 هدفًا، وقدم 23 تمريرة حاسمة.

وكان أرسنال قد أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي في المركز الثاني، بعدما جمع 74 نقطة من 20 انتصارًا، و14 تعادلًا، و4 هزائم.