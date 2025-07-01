سكاي: أرسنال يقدم العرض الأول لكريستال بالاس للتعاقد مع إيزي

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 21:10

كتب : FilGoal

إيبيريتشي إيزي لاعب كريستال بالاس

كشفت وسائل الإعلام الإنجليزية عن رغبة أرسنال في التعاقد مع إيبيريتشي إيزي، لاعب كريستال بالاس.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس أن أرسنال تقدم بعرض رسمي أول للنادي اللندني من أجل الحصول على خدمات المهاجم الإنجليزي.

ويبحث أرسنال عن تعزيز صفوفه للمنافسة في الموسم الجديد على كافة البطولات القارية والمحلية.

أخبار متعلقة:
من الغريم مباشرة.. أرسنال يتعاقد مع كيبا رومانو: أرسنال يتوصل لاتفاق مع موسكيرا على البنود الشخصية سكاي: كيبا خضع للكشف الطبي مع أرسنال.. والإعلان الرسمي وشيك أعلى الشباب أجرا في العالم.. لويس سكيلي يمدد عقده مع أرسنال

وقدم أرسنال عرضه الأول لكريستال بالاس بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، لكن إدارة بالاس ترى أن هذا المبلغ منخفض وغير مناسب لقيمة اللاعب.

وتنتظر إدارة كريستال بالاس عرضًا جديدًا من أرسنال خلال الأيام القليلة القادمة.

وينتهي عقد إيزي مع كريستال بالاس في صيف 2027.

ومنذ انضمامه للفريق، شارك اللاعب في 146 مباراة، سجل خلالها 34 هدفًا، وقدم 23 تمريرة حاسمة.

وكان أرسنال قد أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي في المركز الثاني، بعدما جمع 74 نقطة من 20 انتصارًا، و14 تعادلًا، و4 هزائم.

أرسنال إيزي كريستال بالاس
نرشح لكم
ديلي ميل: مانشستر سيتي قرر الاستغناء عن عدد كبير من لاعبي الفريق ليفربول يحدد سعر بيع هارفي إليوت من الغريم مباشرة.. أرسنال يتعاقد مع كيبا لاستغلال الشرط الجزائي المنخفض.. تقرير: يوفنتوس ويونايتد يتصارعان لضم نديدي سكاي: توتنام مهتم بالتعاقد مع محمد قدوس قمة سعودية إنجليزية بكأس العالم للأندية.. إنزاجي يبحث عن الثأر من جوارديولا بدون ذخيرته برشلونة ينتظر.. أستون فيلا يحسم موقفه النهائي من شراء راشفورد اعتزال جوني إيفانز.. وتوليه منصب الإعارات والتطوير في مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
 كوريري ديلو سبورت: ليفربول يرفض عرض نابولي الثاني لداروين نونيز 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس العالم للأندية - ريال مدريد (0)-(0) يوفنتوس.. انفراد مهدر 31 دقيقة | كأس العالم للأندية
الأول.. أتليتكو مدريد يتعاقد مع ماتيو روجيري من أتالانتا 35 دقيقة | الدوري الإسباني
بورتو يبدأ مفاوضات فسخ عقد مدربه 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - "فارق الأهداف يحسم الدور الأول والمواجهات في الثاني".. تعديلات الرابطة بالموسم الجديد ساعة | الدوري المصري
سكاي: أرسنال يقدم العرض الأول لكريستال بالاس للتعاقد مع إيزي ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يطالب رابطة الأندية بتعديل البند 63 وعقوبة الانسحاب تنفيذا لقرار التظلمات ساعة | الدوري المصري
تمهيدا لإجراء الفحوصات الطبية.. بشكتاش يعلن وصول أبراهام إلى أسطنبول ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 4 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب
/articles/508451/سكاي-أرسنال-يقدم-العرض-الأول-لكريستال-بالاس-للتعاقد-مع-إيزي