ديلي ميل: مانشستر سيتي قرر الاستغناء عن عدد كبير من لاعبي الفريق

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 20:09

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - الهلال - بيرناردو سيلفا

كشف جاك جوجان، الصحفي بصحيفة "ديلي ميل"، عن رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي في الاستغناء عن عدد كبير من لاعبي الفريق خلال سوق الانتقالات الحالي.

وأشار الصحفي إلى أن "الموسم الصفري" كان له تأثير كبير على هذا القرار، حيث بدأت الإدارة التفكير في هذه الخطوة منذ الموسم الماضي، لكنها قررت تأجيل كل شيء إلى نهاية الموسم الحالي.

ويُعتبر إيدرسون وعدد من لاعبي الفريق في دائرة الخطر، ولا يوجد لاعب في مأمن من الرحيل سوى إيرلينج هالاند، ورودري، وروبن دياز، إلى جانب الصفقات الجديدة التي انضمت مؤخرًا.

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ومن المتوقع أن يُبرم مانشستر سيتي العديد من الصفقات في الأيام المقبلة، لتدعيم مختلف المراكز، بهدف تجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن للمنافسة على كل البطولات في الموسم القادم.

وكان مانشستر سيتي قد تعرض لصدمة كبيرة، بعد خسارته أمام الهلال السعودي بنتيجة مفاجئة في دور الـ16 من كأس العالم للأندية، حيث انتهت المباراة بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وسجل بيرناردو سيلفا الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة التاسعة، ثم تعادل ماركوس ليوناردو للهلال مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يضيف مالكوم هدف التقدم للهلال في الدقيقة 52، وسجل هالاند هدف التعادل في الدقيقة 55.

وفي الأشواط الإضافية، أحرز خاليدو كوليبالي هدف التقدم للهلال في الدقيقة 94، ثم سجل فيل فودين هدف التعادل في الدقيقة 104، لكن ماركوس ليوناردو عاد مجددًا وسجل هدف الانتصار للهلال في الدقيقة 112، ليودع مانشستر سيتي البطولة مبكرًا.

وكان مانشستر سيتي قد تصدر المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، في مجموعة ضمت كلًا من الوداد، والعين، ويوفنتوس.

مانشستر سيتي
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