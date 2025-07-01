توتو ميركاتو: إندريك على رادار يوفنتوس

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 20:01

كتب : FilGoal

إندريك

شددت وسائل الإعلام الإيطالية على متابعة يوفنتوس الإيطالي لإندريك، مهاجم ريال مدريد الإسباني، تمهيدًا للتعاقد معه في سوق الانتقالات الحالية.

وأفادت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية أن يوفنتوس يسعى لتعزيز صفوفه بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي، من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم المقبل.

وستكون المواجهة التي تجمع يوفنتوس بريال مدريد اليوم ذات طابع خاص بالنسبة للمهاجم البرازيلي، حيث تعتزم إدارة يوفنتوس مراقبته عن كثب خلال المباراة.

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وينتهي عقد المهاجم البرازيلي مع ريال مدريد في صيف عام 2030.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن أواخر الشهر الماضي، في بيان رسمي، عن تعرض إندريك لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية بالساق اليمنى.

وفي ظل غياب إندريك، تصدر ريال مدريد المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية، والتي ضمت إلى جانبه كلًا من الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، وريد بل سالزبورج النمساوي.

ويخوض ريال مدريد مواجهة أمام يوفنتوس في ثمن النهائي، يوم الثلاثاء.

وبدأت مرحلة خروج المغلوب من البطولة يوم 28 يونيو، وتُختتم مباريات دور الـ16 في الأول من يوليو.

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