من الغريم مباشرة.. أرسنال يتعاقد مع كيبا

أعلن نادي أرسنال تعاقده مع كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى تشيلسي.

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ووقع كيبا على عقد مع أرسنال لمدة 3 مواسم حتى عام 2028.

ووفقًا لفابريزيو رومانو، الصحفي المختص بالانتقالات، فإن الصفقة كلفت أرسنال 5 ملايين يورو.

وكان صاحب الـ 30 عامًا قد انضم إلى تشيلسي في عام 2018 قادمًا من أتلتيك بلباو، مقابل 80 مليون يورو، ليصبح حارس المرمى الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وقضى كيبا الموسمين الماضيين معارًا إلى ريال مدريد ثم بورنموث.

وفي الموسم الأخير، لعب كيبا 35 مباراة بقميص بورنموث، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 9 مباريات، واستقبل 43 هدفًا.

وسيتواجد كيبا كحارسٍ ثانٍ مع أرسنال خلف دافيد رايا، الحارس الأساسي.

وخلال مسيرته مع تشيلسي، لعب كيبا 163 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في 59 مباراة.

وقال الحارس الإسباني عبر موقع النادي: "أنا سعيد جدًا بالتواجد هنا ومتشوق للمستقبل".

وتابع: "الطموح الذي يظهر من هذا النادي بعد حديثي مع ميكيل أرتيتا يُظهر الرغبة في الفوز. أظن أننا قريبون من الفوز، وأتمنى أن نحقق أشياء جيدة سويًا".

وأصبح كيبا أولى تعاقدات أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.