تحديد مواعيد مباريات السوبر الإيطالي

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 17:23

كتب : FilGoal

ميلان

حددت رابطة الأندية الإيطالية برئاسة إتزيو سيمونيلي مواعيد مباريات بطولة السوبر الإيطالي.

وتلعب البطولة بنظام الـ4 فرق وتنقسم لدورين النصف النهائي والنهائي.

ويشارك نابولي بصفته بطل الدوري، وإنتر الوصيف، وبولونيا بطل الكأس، وميلان الطرف الآخر في الكأس.

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ومن المقرر أن تلعب البطولة خارج إيطاليا، لكن لم يتم تحديد البلد المستضيف بعد.

وجاءت المواعيد كالتالي:

17-18 ديسمبر نصف النهائي

نابولي × ميلان

بولونيا × إنتر

22 ديسمبر

النهائي

وتوج ميلان ببطولة السوبر الإيطالي للموسم المنقضي بريمونتادا درامية على غريمه إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وللمرة الثامنة يتوج ميلان بالبطولة ليتساوى مع إنتر في عدد التتويجات بالسوبر الإيطالي.

ويبقى يوفنتوس منفردا بـ9 ألقاب كأكثر ناد في تاريخ إيطاليا.

وفاز سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان وقتها بالبطولة كلاعب في لاتسيو في موسم 1999-2000، والآن كمدرب.

وتسلح كونسيساو بالريمونتادا، إذ تغلب على يوفنتوس بعد تأخره بهدف في دور نصف النهائي، وفاز على إنتر بعدما كان الفارق هدفين.

ميلان إنتر بولونيا نابولي
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