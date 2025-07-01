خبر في الجول - غزل المحلة يطلب التعاقد مع فيفور أكيم

يرغب نادي غزل المحلة في التعاقد مع فيفور أكيم لاعب سيراميكا كليوباترا خلال هذا الصيف.

ولعب أكيم الجزء الموسم المنصرم معارا من سيراميكا كليوباترا إلى الجونة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن غزل المحلة قدم عرضا رسميا للتعاقد مع فيفور أكيم لاعب سرياميكا كليوباترا بناء على رغبة علاء عبد العال مدرب الفريق.

وينتظر مسؤولي غزل المحلة، رد سيراميكا كليوباترا على العرض المقدم لضم لاعب الوسط النيجيري.

ويعرف علاء عبد العال مدرب غزل المحلة، قدرات أكيم منذ أن كان معارا لصفوف نادي الجونة وكان عبد العال مدربا للفريق الساحلي.

وسبق لصاحب الـ21 عاما اللعب في أندية طلائع الجيش وبلدية المحلة قبل الاستقرار بصفوف سيراميكا كليوباترا.