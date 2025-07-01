رومانو: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع النصر لاستعارة دوران.. وموعد وصول اللاعب لتركيا

توصل نادي فنربخشة لاتفاق مع نظيره النصر لاستعارة جون دوران لاعب الفريق.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن فنربخشة توصل لاتفاق مع النصر لاستعارة دوران مع تحمل راتبه بالكامل لمدة موسم دون بند أحقية الشراء.

وأفاد رومانو أن اللاعب سيصل أسطنبول اليوم الثلاثاء لإتمام إجراءات انتقاله.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد كشفت في وقت سابق أن اللاعب الكولومبي قد يخرج على سبيل الإعارة، بسبب صعوبات يواجهها على المستوى الشخصي، ما أثر على حالته الذهنية واستقراره الفني.

ولعب دوران مع النصر في الموسم المنقضي 13 مباراة في الدوري مسجلا 8 أهداف، و5 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة ونجح في تسجيل 4 أهداف.

وانضم الكولومبي إلى النصر قادما من أستون فيلا في انتقالات يناير 2025.

وتكلفت صفقة انضمام دوران إلى النصر 77 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2030.