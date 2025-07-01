كيفو: دعونا لا نضع الوقود على النار بشأن تصريحات لاوتارو

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 03:18

كتب : FilGoal

كريستيان كيفو - إنتر

حاول كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر ميلان تهدئة الأجواء بشأن تصريحات لاوتارو مارتينيز لاعب فريقه عن زملائه بعد الخروج من كأس العالم للأندية.

وخرج إنتر من دور الـ16 لكأس العالم للأندية بعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كيفو عقب المباراة في تصريحات لموقع فيفا: "لم نستسلم في المباراة ضد فلومينينسي، حاولنا حتى النهاية وأجرينا بعض التبديلات في التشكيل لكن لم يكن يومنا وهذا كل شيء".

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وأضاف "بذلنا قصارى جهدنا ولم نتوقع منهم اللعب بخمسة لاعبين في الدفاع، كانوا منظمين جدا مع الدفاع المتراجع وكان من الصعب علينا إيجاد الحل خاصة في الشوط الأول".

وأتم تصريحاته "لاوتارو مثلنا لديه روح كبيرة ورغبة في الفوز وبذل قصارى جهده لتحقيق أهدافه، لذلك دعونا لا نضيف الوقود على النار وننظر إلى النصف الممتلئ من الكأس".

كريستيان كيفو إنتر كأس العالم للأندية
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