سكاي: توتنام مهتم بالتعاقد مع محمد قدوس
الإثنين، 30 يونيو 2025 - 20:33
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة سكاي سبورتس عن رغبة توتنام في التعاقد مع محمد قدوس لاعب وست هام.
محمد قدوس
النادي : وست هام يونايتد
وفقا لسكاي فإن توتنام مهتم بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن تشيلسي ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية أيضا.
وانضم قدوس لوست هام قادما من أياكس في 2023.
وشارك النجم الغاني مع وست هام خلال الموسم الماضي في 35 مباراة ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 آخرين.
وأنهى توتنام الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي في المركز 17.
وتوج الفريق بلقب الدوري الأوروبي ليحقق أول بطولاته منذ عام 2008 وتأهل لدوري أبطال أوروبا.
وتعاقد توتنام خلال فترة الانتقالات الحالية مع لوكاس فوسكوفيتش، بالإضافة إلى التعاقد مع كيفن دانسو وماتياس تيل بشكل نهائي.
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