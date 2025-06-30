كارباخال: أصبحت جاهزا للعب.. ومستعد للمشاركة حتى كحارس مرمى

كشف داني كارباخال لاعب ريال مدريد عن جاهزيته مرة أخرى بعد الإصابة التي كان يعاني منها.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه يوفنتوس في المباراة التي ستجمعهما في دور الـ16 من كأس العالم للأندية المقامة في أمريكا.

وقال اللاعب الإسباني للصحفيين: "نشهد الكثير من التغييرات مع تشابي ألونسو مثل مشاركة تشواميني بين قلبي الدفاع".

وأضاف "لا مشكلة لدي في اللعب في أي مركز يطلبه تشابي، حتى لو كان في مركز حراسة المرمى".

وأكمل "بعد 9 أشهر أصبحت الآن جاهزا للعب مجددا ومتاح، أشعر أنني بحالة جيدة جدا، وبدأت التدريب مع المجموعة، دعونا نرى إن كان بإمكاني الانضمام إلى قائمة الفريق لمواجهة يوفنتوس".

وشدد "أعرف نفسي جيدا، وإذا سمح لي باللعب، فسأبذل قصارى جهدي ولن أخشى المشاركة".

وأنهى حديثه قائلا: "جونزالو جارسيا؟ بالطبع، وجود مهاجم يتمتع بخبرة كبيرة سيساعدنا كثيرا، افتقرنا في الموسم الماضي إلى مهاجم، لكن لا بد لي من القول إن جونزالو جارسيا يبدو رائعا".

وتعاقد ريال مدريد مع ترينت ألكساندر أرنولد من ليفربول وبذلك سينافس كارباخال للعب أساسيا.

وتعرض كارباخال للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أبعدته عن أغلب فترات الموسم.