تقرير إماراتي: خصم 4 ملايين و485 ألف دولار من مكافأة العين بسبب الضرائب الأمريكية

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 16:20

كتب : FilGoal

العين أمام الوداد في كأس العالم للأندية

تقلصت مكافأة العين الإماراتي المالية نظير المشاركة في كأس العالم للأندية بسبب قانون الضرائب الأمريكي.

وكان العين قد حصد مكافأة 11.5 مليون دولار بواقع 9.5 مليون نظير المشاركة و2 مليون دولار نتيجة الفوز على الوداد المغربي.

وكشفت صحيفة الإمارات اليوم عن تقلص أرباح العين الإماراتي من كأس العالم للأندية نحو 4 ملايين و485 ألف دولار بسبب الضرائب الأمريكية.

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وأوضح التقرير أن المكافأة المالية للنادي الإماراتي أصبحت 7 ملايين و15 ألف دولار بدلا من 11.5 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن الأندية تواجه تحديات تتعلق بتعقيدات النظام الضريبي الأمريكي إذ ستتفاوت معدلات الضرائب بناء على الولايات التي تستضيف البطولة.

فعلى سبيل المثال ولاية فلوريدا لا تفرض أي ضريبة بينما ولاية واشنطن تفرض 9% وولاية بنسلفانيا تفرض 3% وتصل النسبة إلى 7% في ولاية كاليفورنيا.

وكشفت الصحيفة الإماراتية عن خصم من الجوائز المالية للأندية نتيجة غياب اتفاق ضريبي بين فيفا والحكومة الأمريكية لتوفير إعفاءات مؤقتة عكس ما سيحدث في كأس العالم 2026 للمنتخبات إذ ستتمتع بإعفاءات خاصة بعد الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بعكس ما جرى في نسخة الأندية.

وتختلف القيمة المخصومة من ناد لآخر كون ذلك النادي مصنف كغير ربحي أم مملوك لشركات استثمارية كما ذكر موقع فوتبول تونسيان.

فيعتبر العين مثل أندية الهلال ولوس أنجلوس وباتشوكا وسالزبورج وباريس سان جيرمان مملوكين لشركات اسثمارية وفقا لموقع فوتبول تونسيان.

كأس العالم للأندية العين الضرائب الأمريكية
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