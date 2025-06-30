اعتزال جوني إيفانز.. وتوليه منصب الإعارات والتطوير في مانشستر يونايتد

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 15:47

كتب : FilGoal

جوني إيفانز - مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد اعتزال جوني إيفانز مدافع الفريق بعد مسيرة في الملاعب امتدت لـ20 عاما.

وقال إيفانز عبر موقع يونايتد الرسمي "أود أن أعلن رسميًا اعتزالي مسيرتي الكروية، ليس بحزن، بل بفخر وامتنان وحماس للمرحلة القادمة."

وأضاف "سأظل مدينًا إلى الأبد للمديرين الفنيين والمدربين والجهاز الفني، وبالطبع لزملائي في الفريق، الذين حظيت بشرف العمل معهم طوال 20 عامًا من مسيرتي الاحترافية في كرة القدم."

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وكشف مانشستر يونايتد عن منصب جوني إيفانز الجديد في النادي بعد قرار اعتزاله.

وأعلن يونايتد تولي جوني إيفانز رئاسة قسم الإعارات ومسارات التطوير في النادي.

وعن ذلك المنصب، رد إيفانز معلقا "أتطلع للعمل مع الجيل القادم من اللاعبين الموهوبين لدعمهم لتحقيق كامل إمكاناتهم، بحكم خبرتي في الإعارات، أُدرك الدور المحوري الذي يُمكن أن يلعبه في تطوير اللاعبين".

وأضاف "أنا متحمس للمساعدة في تطوير مسيرة اللاعبين الشباب إلى فريقنا الأول، ومواصلة مسيرة اللاعبين الشباب المتألقين في مانشستر يونايتد."

وأثنى جيسون ويلكوكس المدير الرياضي في يونايتد على جوني إيفانز "بعد أن أنهى إيفانز مسيرته الاستثنائية للتو في اللعب، أصبح جوني النموذج المثالي للاعبينا الشباب."

وأتم "إن معرفة جوني بما يتطلبه النجاح في مانشستر يونايتد ستكون ذات فائدة كبيرة لكل منهم بينما نواصل تطوير المواهب ذات الطراز العالمي القادرة على الأداء في فريقنا الأول."

وبدأ جوني إيفانز مسيرته مع ناشئي مانشستر يونايتد قبل الانتقال للدوري البلجيكي من خلال نادي رويال أنتويرب، ثم اللعب لصفوف ساندرلاند، ومانشستر يونايتد، ووست بروميتش، وليستر سيتي، قبل العودة إلى يونايتد قبل موسمين ليختتم مسيرته مع كرة القدم.

جوني إيفانز مانشستر يونايتد
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