مصدر مقرب من الرمادي يكشف لـ في الجول حقيقة تقديمه شكوى ضد الزمالك

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 00:57

كتب : FilGoal

أيمن الرمادي - الزمالك

كشف مصدر مقرب من أيمن الرمادي المدير الفني السابق لـ الزمالك حقيقة تقديمه شكوى لعدم حصوله على مستحقاته المتبقية.

وقال المصدر لـ FilGoalcom: "لم ولن يقدم الرمادي شكوى ضد الزمالك لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتبقية ومكافأة التتويج بكأس مصر".

وتولى الرمادي تدريب الزمالك خلفا لـ جوزيه بيسيرو المدرب البرتغالي، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

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وجاء تولي الرمادي للمهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، ولحين تعاقد الزمالك مع مدرب آخر.

رغم ذلك، نجح صاحب الـ60 عاما في إحراز لقب كأس مصر رفقة الزمالك بعد الفوز على بيراميدز في النهائي بركلات الترجيح.

وأصبحت بطولة كأس مصر هي الثالثة في مسيرة الرمادي التدريبية بعد لقبي كأس رابطة، حققهما مع سيراميكا كليوباترا.

وإجمالا، قاد الرمادي فريق الزمالك في 5 مباريات. فاز في مباراتين بجانب حسم لقب كأس مصر في لقاء ثالث منهم بركلات الترجيح بعد التعادل، وتعادلين آخرين في الدوري.

أيمن الرمادي الزمالك كأس مصر الدوري المصري
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