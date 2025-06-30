"بانينكا" فاشلة تهدي أولمبيك أسفي أول ألقاب كأس المغرب في بطولة الموسم الماضي

توج نادي أولمبيك أسفي بلقب كأس العرش المغربي لموسم 2023-2024، لأول مرة في تاريخه.

وفاز أولمبيك أسفي بالبطولة المؤجلة من الموسم الماضي 2023-2024.

جاء ذلك بعد فوزه على نهضة بركان بركلات الترجيح 6-5.

وأقيمت المباراة النهائية علىفي المركب الرياضي بفاس، وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

تقدم صلاح الدين الرحولي لأولمبيك أسفي في الدقيقة 39.

فيما تعادل نهضة بركان قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بتسديدة يوسف دايو من ركلة جزاء.

وتحصل نهضة بركان على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 60، ولكن تصدى خالد العلوي لتسديدة دايو هذه المرة.

وفي الدقيقة 64 سجل أسامة المليوي هدفا للنهضة، ولكن الحكم جلال جيد ألغاه بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وهكذا ضاعت الركلة الأخيرة في ركلات الترجيح لنهضة بركان.

🏆 L’OC Safi remporte la toute première Coupe du Trône de son histoire après sa victoire face à la RS Berkane en finale ! pic.twitter.com/iO9HEkQnBA — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) June 29, 2025

هذه البطولة هي الأولى في تاريخ أولمبيك أسفي.

وحقق هذا الإنجاز بقيادة محمد أمين الكرمة، مدرب نهضة بركان السابق.

بينما سبق لنهضة بركان الفوز بكأس العرش 3 مرات في 2018 و2021 و2023.

ويحتل الجيش الملكي صدارة أبطال هذه البطولة برصيد 12 لقبا.