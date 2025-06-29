خبر في الجول - لجنة تخطيط الزمالك تبلغ شيكابالا باستمراره في الموسم المقبل

قررت لجنة التخطيط في الزمالك برئاسة أحمد حسام "ميدو" استمرار محمود عبد الرازق "شيكابالا" لموسم جديد مع الأبيض.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن لجنة التخطيط في الزمالك قررت استمرار شيكابالا وعدم اعتزاله بناء على رغبة اللاعب والنادي أيضا.

وأبدى شيكابالا رغبته في الاستمرار مع الزمالك لموسم إضافي وذلك بعد أن تواصل معه ميدو رئيس لجنة التخطيط.

وأن القرار النهائي سيكون في يد شيكابالا سواء بالاستمرار في الموسم المقبل مع الزمالك أو إعلان اعتزاله.

وفي الوقت الحالي يتدرب شيكابالا بشكل منفرد استعدادا للموسم المقبل مع الزمالك.

ويستمر تعاقد شيكابالا مع الزمالك حتى نهاية موسم 2025-2026.

ويتواجد شيكابالا على رأس قائمة الزمالك الأولى للموسم الجديد من الدوري المصري. (تعرف على القائمة الأولى من هنـا)

قائد الأبيض البالغ 39 عاما خاض ما يزيد عن 400 مباراة بقميص الفريق سجل خلالها 74 هدفا محتلا المركز الثامن بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا.

ويعد شيكابالا أكثر لاعب تتويجا بالألقاب في تاريخ الزمالك برصيد 19 لقبا.