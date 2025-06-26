شيكابالا ونبيل عماد على رأسها.. في الجول يكشف قائمة الزمالك الأولى للموسم الجديد

الخميس، 26 يونيو 2025 - 12:03

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي - عبد الله السعيد - شيكابالا

قيد نادي الزمالك 28 لاعبا في قائمة الفريق الأولى تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026.

وتشمل القائمة الأولى لكل فريق اللاعبين المرتبطين بتعاقدات سارية مع النادي، بينما يتم قيد الصفقات الجديدة واللاعبين الذين جددوا عقودهم في القائمة الثانية لكل فريق.

وضمت القائمة محمود عبد الرازق شيكابالا ونبيل عماد، وكذلك سيد عبد الله العائد من الإعارة للبنك الأهلي.

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فيما لم يتواجد محمد عبد الشافي بعد استقراره على الاعتزال، وكذلك عبد الله السعيد الذي انتهى تعاقده في انتظارحسم مصييره مع النادي.

كما لم يتواجد حمزة المثلوثي بعدما أعلن رحيله عن الفريق، فيما سيتم قيد الثنائي عمر جابر ومحمود بنتايك في القائمة الثانية بعد توقيعهما على عقود جديدة.

وحسبما علم FilGoal.com جاءت قائمة الزمالك الأولى:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي

الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي الونش - صلاح الدين مصدق - أحمد حسام - أحمد محمود – مصطفى الزناري – أحمد فتوح

الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد – نبيل عماد أحمد حمدي – سيف فاروق جعفر – ناصر ماهر – مهاب ياسر – حازم أسامة – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد عاطف – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد الجفالي – سيد عبد الله

خط الهجوم : سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – عمر فرج.

وأعلن اتحاد الكرة بعد اجتماعه مع الأندية والرابطة، انطلاق الموسم الجديد 2025 - 2026 يوم 10 أغسطس المقبل.

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية قررت إقامة 5 جولات من الدوري في شهر أغسطس من أجل إعداد اللاعبين جيدًا قبل معسكر منتخب مصر سبتمبر.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 16 نقطة.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 11 نقطة، وسيراليون ثالثا بـ8 نقاط، ثم إثيوبيا ، وغينيا بيساو 6 نقاط.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب الدوري المصري بعد تتويجه على حساب منافسه بيراميدز الوصيف.

ويقام الموسم الجديد للدوري بمشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط، وصعود 3 فرق وادي دجلة، والمقاولون العرب، وكهرباء الإسماعيلية.

الزمالك شيكابالا عبد الله السعيد
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