التشكيل – باركولا يعوض ديمبيلي في باريس.. وعودة ألبا لـ إنتر ميامي

دفع لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان بـ برادلي باركولا في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي في دور الـ16 لكأس العالم للأندية، في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويجلس عثمان ديمبيلي على مقاعد بدلاء باريس في المباراة.

وجاء تشكيل باريس كالآتي:

المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ويليان باتشو – نونو مينديز

الوسط: فابيان رويز – فيتينيا – جواو نيفيز

الهجوم: خفيتشيا كفاراتسخيليا – ديزيري دوي – برادلي باركولا

بينما جاء تشكيل إنتر ميامي كالآتي:

المرمى: أوسكار أستوري

الدفاع: مارسيلو ويجندت – ماكسي فالكون – نواه ألين – جوردي ألبا

الوسط: تاديو أليندي – فيدريكو ريدوندو – سيرجيو بوسكيتس

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – تيلاسكو سيجوفيو

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني وفلامنجو البرازيلي في دور الـ8.