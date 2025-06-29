كالفيرت لوين يعلن رحيله من إيفرتون

الأحد، 29 يونيو 2025 - 17:20

كتب : FilGoal

كالفيرت لوين - مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

أعلن دومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون يوم الأحد رحيله من الفريق بنهاية عقده هذا الشهر.

ولم يتوصل إيفرتون لاتفاق مع كالفيرت لوين من أجل تجديد عقده.

وبذلك يمكن للاعب البالغ من العمر 28 عامًا الانتقال لأي فريق مجانا.

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وقال كالفيرت لوين عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "بعد 9 أعوام رائعة في هذا النادي، اتخذت هذا القرار الصعب للغاية لبدء فصل جديد في مسيرتي".

وأضاف "لم يكن قرار الرحيل يخصني وحدي، بل تناقشت فيه مع عائلتي كثيرا".

وأكمل "هذه هي اللحظة المناسبة للبحث عن تحديات جديدة، وهذا لا يقلل من علاقتي الدائمة بإيفرتون".

كالفيرت لوين هو ثالث أفضل هداف في تاريخ إيفرتون بالدوري الإنجليزي برصيد 71 هدفًا خلال 273 مباراة بمختلف المسابقات.

على الصعيد الدولي سجل كالفيرت لوين 4 أهداف خلال 11 مباراة دولية.

دومينيك كالفيرت لوين إيفرتون
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