رومانو: أرسنال يتوصل لاتفاق مع موسكيرا على البنود الشخصية

توصل أرسنال لاتفاق مع كريستيان موسكيرا مدافع فالنسيا على البنود الشخصية وفقا فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات.

وفقا لرومانو فإن أرسنال اتفق على جميع الشروط الشخصية مع اللاعب ويتبقى الاتفاق مع ناديه.

وسيتقدم أرسنال بعرض جديد لضم اللاعب بعد أن تقدم بعرض أول مقابل 14 مليون يورو وتم رفضه من فالنسيا.

ويأمل أرسنال في التعاقد مع اللاعب مقابل مبلغ لا يتعدى 20 مليون يورو.

ويلعب صاحب الـ 21 عاما مع الفريق الأول لفالنسيا منذ 2023.

وشارك موسكيرا في 41 مباراة بقميص فالنسيا خلال الموسم الماضي وسجل هدفا.

ويعد موسكيرا أحد الأعمدة الأساسية لمنتخبات الشباب لإسبانيا، بينما لم يسبق له الحصول على استدعاء للعب مع المنتخب الأول.

ويسعى أرسنال لتدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع بديل لجابرييل ميجاليس وويليام ساليبا.