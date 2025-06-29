جدو: يورتشيتش جدد تعاقده مع بيراميدز وكنا نرغب في ضم بن رمضان.. وأطبق ما تعلمته في الأهلي

خبر في الجول - اتفاق مبدئي على صفقة تبادلية بين الاتحاد وسيراميكا كليوباترا

خبر في الجول - الساعي يتمم اتفاقه مع المصري بعد جلسة الإسماعيلية

والده لـ في الجول: غير صحيح عرض زيزو على ناديين تركيين.. وأنا وكيله الوحيد

خبر في الجول - اجتماع اليوم الأحد بين الخطيب وريبيرو لحسم ملفات الموسم الجديد

وكيله: الجزيري مستمر مع الزمالك لمدة موسمين.. وكيف يتداول رحيله والفريق بدون مدرب

مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة مناقشة مستقبل شيكابالا مع الفريق

مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري

مصدر من سموحة لـ في الجول: أبرمنا 3 صفقات استعدادا للموسم الجديد