جدو: يورتشيتش جدد تعاقده مع بيراميدز وكنا نرغب في ضم بن رمضان.. وأطبق ما تعلمته في الأهلي

الأحد، 29 يونيو 2025 - 12:14

كتب : FilGoal

محمد ناجي جدو

بيراميدز محمد ناجي جدو يورتشيتش
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