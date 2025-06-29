والد مصطفى أشرف: هذا سبب عدم اتمام انتقاله لـ الزمالك

كشف والد مصطفى أشرف المنتقل حديث إلى فيتيس الهولندي عن سبب عدم إتمام انتقاله إلى الزمالك قبل فترة.

مصطفى أشرف النادي : فيتيس

وقال أشرف عبر القناة المصرية الأولى: "بعد الأخبار التي انتشرت عن اهتمام الأهلي والزمالك بضم مصطفى أشرف حدثت بعض الضغوط عليه من نادي بوروسيا مونشنجلادباخ وطلب أن يلعب ليثبت نفسه لكن النادي حاول تجميده كرد فعل لما حدث".

وأضاف "مصطفى انتقل إلى فريق جديد سيحصل فيه على فرصة للعب والمشاركة والظهور بشكل جيد".

وواصل "كانت هناك مفاوضات متقدمة من الأهلي والزمالك ووصلت لمراحل متقدمة مع جلادباخ لكن لم يحدث أي اتفاق نهائي".

وأكمل "مصطفى أشرف وقع مع الزمالك لكن نادي جلادباخ رفض التخلي عن اللاعب بسبب عدم الاتفاق على نسبة إعادة البيع".

وأشار "الأمر في مصر تم فهمه بشكل خاطئ، فترة الانتقالات كانت في نهايتها والنادي الألماني لم يستطع تعويض رحيل مصطفى بسبب ضيق الوقت ولذلك رفض انتقاله إلى الزمالك والأمر ظهر كأنني أضغط لنحصل على أموال أكثر وهذا ليس له أساس من الصحة".

وشدد "عدم الاحترافية في التعامل من قبل الزمالك سواء معنا أو مع النادي الألماني هو السبب في عدم انتقال مصطفى أشرف للأبيض".

وأتم تصريحاته "متحدث الزمالك قال إن النادي الألماني لم يرد على الزمالك وهذا ليس صحيحا، وقتها كان يوم السبت وهو إجازة ولا يوجد موظفين في النادي ولكن جلادباخ كان على تواصل مستمر مع الزمالك، والزمالك طلب تأجيل إرسال العقود إتمام الصفقة، مرة طلب تأجيل إرسال العقد لنصف ساعة، ومرة قال إن الطابعة معطلة، ثم أرسل العقود الساعة التاسعة والنصف بعد رحيل الموظف الذي كان سيتمم الصفقة، ولذلك رأى نادي جلادباخ أن هناك عدم احترافية من الزمالك ورفض ترك اللاعب".

أعلن نادي فيتيس الهولندي تعاقده مع مصطفى أشرف لاعب الفريق الثاني لبوروسيا مونشنجلادباخ.

ووقع أشرف على مع فيتيس على عقد لمدة موسمين حتى 2027 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وكان أشرف قد خاض فترة اختبار مع الفريق الهولندي وشارك في مباراة ودية انتهت بالتعادل 4-4 ضد فوبيرتالير وظهر فيها بشكل جيد.

وقال أشرف عبر موقع النادي: "أنا سعيد بالتواجد هنا، فترة الاختبار مرت بشكل جيد ولهذا من الرائع توقيع عقد هنا ولا أستطيع الانتظار لمقابلة الجماهير.

وكان FilGoal.com قد كشف عن انتقال اللاعب للفريق الهولندي في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

ولعب مصطفى أشرف رفقة المنتخب الأولمبي المصري في بطولة شرق آسيا، تحت قيادة روجيرو ميكالي.

ولم يشارك مصطفى أشرف رفقة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس، والتي حقق خلالها الفراعنة المركز الرابع.

كما خاض اللاعب مباراة واحدة بقميص منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر أمام غانا في ديسمبر 2022، لكنه غاب عن قائمة منتخب مصر للشباب 2023.

ويشغل مصطفى مركز لاعب الوسط وأيضا الوسط المهاجم.

وارتدى مصطفى قميص منتخب ألمانيا تحت 16 و17 و18 عاما، وحمل شارة قيادة منتخب ألمانيا تحت 17 عاما.

وكان والد مصطفى أشرف كشف قبل عام عن تلقي نجله لعدة عروض من أندية مصرية وأوروبية.

وكشف أحمد سالم المتحدث باسم الزمالك عن صرف النادي النظر عن التعاقد مع مصطفى أشرف خلال الانتقالات الشتوية يناير 2025 بسبب ما وصفه بـ "مزايدة والد اللاعب وهو ما لا يتفق مع سياسة التعاقدات الجديدة".