خبر في الجول - مصطفى أشرف إلى فيتيس آرنهم الهولندي

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 16:31

كتب : عمرو نبيل

مصطفى أشرف

انتقل مصطفى أشرف لاعب الفريق الثاني لـ بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني إلى تجربة أوروبية جديدة.

مصطفى أشرف

النادي : بوروسيا مونشنجلادباخ

فيتيس

وعلم FilGoal.com أن مصطفى أشرف انضم إلى نادي فيتيس آرنهم الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينشط نادي فيتيس آرنهم في دوري الدرجة الثانية الهولندي.

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ولعب مصطفى أشرف رفقة المنتخب الأولمبي المصري في بطولة شرق آسيا، تحت قيادة روجيرو ميكالي.

ولم يشارك مصطفى أشرف رفقة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس، والتي حقق خلالها الفراعنة المركز الرابع.

كما خاض اللاعب مباراة واحدة بقميص منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر أمام غانا في ديسمبر 2022، لكنه غاب عن قائمة منتخب مصر للشباب 2023.

ويشغل مصطفى مركز لاعب الوسط وأيضا الوسط المهاجم.

وارتدى مصطفى قميص منتخب ألمانيا تحت 16 و17 و18 عاما، وحمل شارة قيادة منتخب ألمانيا تحت 17 عاما.

وكان والد مصطفى أشرف كشف قبل عام عن تلقي نجله لعدة عروض من أندية مصرية وأوروبية.

وكشف أحمد سالم المتحدث باسم الزمالك عن صرف النادي النظر عن التعاقد مع مصطفى أشرف خلال الانتقالات الشتوية يناير 2025 بسبب ما وصفه بـ "مزايدة والد اللاعب وهو ما لا يتفق مع سياسة التعاقدات الجديدة".

مصطفى أشرف فيتيس آرنهم مونشنجلادباخ
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