باولينيو: هذا ما قلته لمايكي قبل تسجيل هدفي ضد بوتافوجو

كشف باولينيو لاعب بالميراس ما قاله قبل تسجيل هدف التأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وسجل باولينيو في الدقيقة 100 هدف تأهل بالميراس على حساب بوتافوجو بعد وصول المباراة لشوطين إضافيين.

وقال باولينيو لاعب بالميراس عبر موقع فيفا: "لدي الكثير من المشاعر، كانت مباراة صعبة أمام خصم قوي، كنت أعلم أن المباراة ستصبح هادئة في الوقت الإضافي وذلك حاولنا تغيير أسلوب اللعب".

وأضاف "قبل الهدف بدقيقتين قلت لمايكي إننا نحتاج لتسديدة كرات أرضية لأن الحارس رائع في التصدي لتصويبات المرتفعة".

وأتم "سنحت لي الفرصة وهو ما أعطاني ثقة أكبر، أمر بلحظة صعبة بسبب الإصابة ولا زلت أشعر بالألم، لكن هذه خطوة إضافية في كأس العالم للأندية".

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ولا يزال بالميراس يرتكز على قوة دكة بدلاءه، في كأس العالم للأندية سجل الفريق 5 أهداف بواقع هدف عكسي و4 أهداف سجلها البدلاء، وجاءت جميع أهدافه في الشوط الثاني.

الأمر ليس بقبيل الصدفة، فبالميراس سجل 12 هدفا في الدوري البرازيلي من بينها 4 عن طريق لاعبين شاركوا من على مقاعد البدلاء.

وسيلتقي بالميراس مع الفائز من مباراة تشيلسي ضد بنفيكا في ربع النهائي.

وستقام المباراة يوم 4 يوليو المقبل على نفس الملعب.