مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة مناقشة مستقبل شيكابالا مع الفريق
السبت، 28 يونيو 2025 - 23:22
كتب : إبراهيم رمضان
أوضح من مصدر من الزمالك حقيقة مناقشة مستقبل محمود عبد الرازق "شيكابالا" خلال اجتماع مجلس الإدارة.
وقال المصدر لـ FilGoal.com: "التصويت بشأن مستقبل شيكابالا؟ لم يحدث ولم يُطرح على الإطلاق خلال الاجتماع".
وأضاف "المجلس ترك الحرية لشيكابالا لاتخاذ قراره سواء بالاستمرار مع الفريق أو الاعتزال".
ويستمر تعاقد شيكابالا مع الزمالك حتى نهاية موسم 2025-2026.
ويتواجد شيكابالا على رأس قائمة الزمالك الأولى للموسم الجديد من الدوري المصري. (تعرف على القائمة الأولى من هنـا)
قائد الأبيض البالغ 39 عاما خاض ما يزيد عن 400 مباراة بقميص الفريق سجل خلالها 74 هدفا محتلا المركز الثامن بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا.
ويعد شيكابالا أكثر لاعب تتويجا بالألقاب في تاريخ الزمالك برصيد 19 لقبا.
نرشح لكم
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري مصدر من سموحة لـ في الجول: أبرمنا 3 صفقات استعدادا للموسم الجديد رئيس البنك يكشف لـ في الجول حقيقة عرض الأهلي لضم أسامة فيصل سليمان: إدارة الزمالك تثق في جون إدوارد.. وهذه الميزة الوحيدة لـ محمد شريف المصري يقرر إنشاء ملعبين لتدريب الفريق الصفقة الثانية.. مودرن سبورت يضم رشاد المتولي في وجود أشرف صبحي.. الكشف عن موعد الافتتاح التجريبي لاستاد النادي المصري خبر في الجول - البنك الأهلي يقترب من ضم يسري وحيد ومتعب