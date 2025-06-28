مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة مناقشة مستقبل شيكابالا مع الفريق

السبت، 28 يونيو 2025 - 23:22

كتب : إبراهيم رمضان

ركلة الترجيح الأخيرة واحتفال شيكابالا - بيراميدز - الزمالك - نهائي كأس مصر

أوضح من مصدر من الزمالك حقيقة مناقشة مستقبل محمود عبد الرازق "شيكابالا" خلال اجتماع مجلس الإدارة.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "التصويت بشأن مستقبل شيكابالا؟ لم يحدث ولم يُطرح على الإطلاق خلال الاجتماع".

وأضاف "المجلس ترك الحرية لشيكابالا لاتخاذ قراره سواء بالاستمرار مع الفريق أو الاعتزال".

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ويستمر تعاقد شيكابالا مع الزمالك حتى نهاية موسم 2025-2026.

ويتواجد شيكابالا على رأس قائمة الزمالك الأولى للموسم الجديد من الدوري المصري. (تعرف على القائمة الأولى من هنـا)

قائد الأبيض البالغ 39 عاما خاض ما يزيد عن 400 مباراة بقميص الفريق سجل خلالها 74 هدفا محتلا المركز الثامن بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا.

ويعد شيكابالا أكثر لاعب تتويجا بالألقاب في تاريخ الزمالك برصيد 19 لقبا.

شيكابالا الزمالك
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