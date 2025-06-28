بعد عامين من عدم لعب الكرة.. بوجبا يعود من بوابة موناكو

السبت، 28 يونيو 2025 - 19:28

كتب : FilGoal

بوجبا مع نادي موناكو

عاد بول بوجبا نجم منتخب فرنسا لكرة القدم من جديد بعد عامين من عدم اللعب وذلك عن طريق نادي موناكو.

وأعلن نادي الإمارة الفرنسية موناكو التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق.

ووقع بوجبا عقدا لمدة موسمين مع نادي موناكو.

أخبار متعلقة:
تيباس يكشف لـ في الجول عن رأيه حول غياب برشلونة عن كأس العالم للأندية موندو ديبورتيفو: ريكيلمي يقترب من الانضمام لـ ريال بيتيس فوتبول إيطاليا: ميلان يتوصل لاتفاق مع تورينو لضم ريتشي

ويشارك موناكو في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما حل ثالثا في ترتيب الدوري الفرنسي الموسم المنقضي.

وكانت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف بوجبا لمدة 4 أعوام بسبب إثبات تعاطيه للمنشطات قبل أن يتم تقليص العقوبة لـ 18 شهرا لثبوت عدم تعاطيها عمدا وانتهت في مارس الماضي.

ولم يلعب صاحب الـ 31 عاما في أي مباراة منذ شهر سبتمبر من عام 2023 عندما شارك مع يوفنتوس في مواجهة إمبولي.

وارتبط اسم بوجبا بالانتقال لأندية عديدة أبرزها مانشستر سيتي وإنتر ميامي.

وكان بوجبا أحد نجوم منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا بعد التغلب في النهائي على كرواتيا.

بوجبا يوفنتوس موناكو
نرشح لكم
مستشارة رودريجو توضح لـ في الجول سبب لعبه دقائق قليلة ومستقبله مع ريال مدريد رومانو: فيرنر منفتح على الانتقال إلى نيويورك ريد بولز مالك ليون بعد هبوطه: سأبتعد.. وسيعود النادي أقوى لهذه الأسباب موندو ديبورتيفو: أراوخو يعود مبكرا لـ برشلونة استعدادًا للموسم الجديد راديو كتالونيا: أزمة في حراسة المرمى لـ برشلونة تثير الشكوك موندو ديبورتيفو: ريكيلمي يقترب من الانضمام لـ ريال بيتيس تيباس يكشف لـ في الجول عن رأيه حول غياب برشلونة عن كأس العالم للأندية فوتبول إيطاليا: ميلان يتوصل لاتفاق مع تورينو لضم ريتشي
أخر الأخبار
مصدر من سموحة لـ في الجول: أبرمنا 3 صفقات استعدادا للموسم الجديد 8 دقيقة | الدوري المصري
مستشارة رودريجو توضح لـ في الجول سبب لعبه دقائق قليلة ومستقبله مع ريال مدريد 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريكورد: النصر يتمم اتفاقه مع جيسوس لتدريب الفريق 37 دقيقة | سعودي في الجول
رومانو: فيرنر منفتح على الانتقال إلى نيويورك ريد بولز ساعة | الكرة الأوروبية
بعد عام وبطلب لوبيتيجي.. الهيدوس يقطع اعتزاله ويعود لمنتخب قطر ساعة | الوطن العربي
مالك ليون بعد هبوطه: سأبتعد.. وسيعود النادي أقوى لهذه الأسباب ساعة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: أراوخو يعود مبكرا لـ برشلونة استعدادًا للموسم الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
راديو كتالونيا: أزمة في حراسة المرمى لـ برشلونة تثير الشكوك ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية
/articles/508221/بعد-عامين-من-عدم-لعب-الكرة-بوجبا-يعود-من-بوابة-موناكو