بعد عامين من عدم لعب الكرة.. بوجبا يعود من بوابة موناكو

عاد بول بوجبا نجم منتخب فرنسا لكرة القدم من جديد بعد عامين من عدم اللعب وذلك عن طريق نادي موناكو.

بول بوجبا النادي : لاعب حر موناكو يوفنتوس

وأعلن نادي الإمارة الفرنسية موناكو التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق.

ووقع بوجبا عقدا لمدة موسمين مع نادي موناكو.

ويشارك موناكو في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما حل ثالثا في ترتيب الدوري الفرنسي الموسم المنقضي.

وكانت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف بوجبا لمدة 4 أعوام بسبب إثبات تعاطيه للمنشطات قبل أن يتم تقليص العقوبة لـ 18 شهرا لثبوت عدم تعاطيها عمدا وانتهت في مارس الماضي.

ولم يلعب صاحب الـ 31 عاما في أي مباراة منذ شهر سبتمبر من عام 2023 عندما شارك مع يوفنتوس في مواجهة إمبولي.

وارتبط اسم بوجبا بالانتقال لأندية عديدة أبرزها مانشستر سيتي وإنتر ميامي.

وكان بوجبا أحد نجوم منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا بعد التغلب في النهائي على كرواتيا.