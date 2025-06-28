سكاي: تشيلسي ونيوكاسل يتصارعان على ضم جواو بيدرو.. وبرايتون يحدد سعره

دخل تشيلسي ونيوكاسل في صراع من أجل التعاقد مع البرازيلي جواو بيدرو لاعب برايتون خلال هذا الصيف.

ويلعب جواو بيدرو في برايتون منذ صيف 2023 قادما من واتفورد.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن تشيلسي ونيوكاسل دخلا في مفاوضات جادة مع برايتون لضم جواو بيدرو.

وأوضحت التقارير ذاتها أن برايتون حدد 60 مليون جنيه إسترليني سترليني للتخلي عن نجمه البرازيلي.

صاحب الـ23 عاما بدا مسيرته مع فلومينينسي ومنه إلى واتفورد ثم برايتون.

المهاجم البرازيلي سجل 10 أهداف وصنع 7 خلال 30 مباراة خاضها بقميص برايتون بالموسم المنصرم.