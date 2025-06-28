سكاي: تشيلسي ونيوكاسل يتصارعان على ضم جواو بيدرو.. وبرايتون يحدد سعره

السبت، 28 يونيو 2025 - 15:31

كتب : FilGoal

جواو بيدرو - برايتون - توتنام

دخل تشيلسي ونيوكاسل في صراع من أجل التعاقد مع البرازيلي جواو بيدرو لاعب برايتون خلال هذا الصيف.

ويلعب جواو بيدرو في برايتون منذ صيف 2023 قادما من واتفورد.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن تشيلسي ونيوكاسل دخلا في مفاوضات جادة مع برايتون لضم جواو بيدرو.

أخبار متعلقة:
ديلاب: سعيد بتسجيلي أول أهدافي مع تشيلسي لكن الأهم حسم التأهل أمام الترجي الكنزاري: نسينا الوقت الضائع أمام تشيلسي.. استفدنا من كأس العالم وكنا نستهدف تحقيق المفاجأة تشيلسي يحبط أحلام الترجي بثلاثية كومباني: في كرة القدم عندما لا تستغل الفرصة تدفع الثمن.. ومواجهة فلامنجو مثل تشيلسي

وأوضحت التقارير ذاتها أن برايتون حدد 60 مليون جنيه إسترليني سترليني للتخلي عن نجمه البرازيلي.

صاحب الـ23 عاما بدا مسيرته مع فلومينينسي ومنه إلى واتفورد ثم برايتون.

المهاجم البرازيلي سجل 10 أهداف وصنع 7 خلال 30 مباراة خاضها بقميص برايتون بالموسم المنصرم.

جواو بيدرو تشيلسي برايتون
نرشح لكم
الرابعة والثانية على التوالي.. إنجلترا بطل أوروبا تحت 21 عاما على حساب ألمانيا رومانو: تشيلسي في مفاوضات مع برايتون لضم جواو بيدرو سكاي: تشيلسي يتوصل لاتفاق مع دورتموند لضم جيمي جيتنيز سكاي: برينتفورد يرفض العرض الثاني من مانشستر يونايتد لبيع مبيومو برينتفورد يعلن تعيين مدرب الكرات الثابتة كمدير فني خلفا لـ فرانك ليستر سيتي يعلن إنهاء عقد نيستلروي كيركيز: أتمنى الوصول لمستوى روبرتسون يوما ما.. وهذه أحلامي مع ليفربول فيرتز يكشف رد فعل تشابي ألونسو على انضمامه إلى ليفربول
أخر الأخبار
تشيلسي يعاقب بنفيكا برباعية ويتأهل للقاء برازيلي جديد في كأس العالم للأندية 41 دقيقة | كأس العالم للأندية
الرابعة والثانية على التوالي.. إنجلترا بطل أوروبا تحت 21 عاما على حساب ألمانيا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب بالميراس: سنقاتل حتى النهاية من أجل حلمنا في كأس العالم للأندية 3 ساعة | كأس العالم للأندية
والد مصطفى أشرف: هذا سبب عدم اتمام انتقاله لـ الزمالك 3 ساعة | المحترفون
باولينيو: هذا ما قلته لمايكي قبل تسجيل هدفي ضد بوتافوجو 4 ساعة | كأس العالم للأندية
حارس بوتافوجو: ليس لدي ما أقوله.. قدمنا أفضل ما لدينا 4 ساعة | كأس العالم للأندية
كادينا سير تكشف موقف كريستنسن من عرض يوفنتوس والسعودية 4 ساعة | سعودي في الجول
فينجر: بدون ميسي لن يتأهل إنتر ميامي لهذا الدور 4 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية
/articles/508204/سكاي-تشيلسي-ونيوكاسل-يتصارعان-على-ضم-جواو-بيدرو-وبرايتون-يحدد-سعره