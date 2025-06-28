كما كشف في الجول - مصطفى أشرف ينتقل لـ فيتيس الهولندي

أعلن نادي فيتيس الهولندي تعاقده مع مصطفى أشرف لاعب الفريق الثاني لبوروسيا مونشنجلادباخ.

مصطفى أشرف النادي : بوروسيا مونشنجلادباخ فيتيس

ووقع أشرف على مع فيتيس على عقد لمدة موسمين حتى 2027 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وكان أشرف قد خاض فترة اختبار مع الفريق الهولندي وشارك في مباراة ودية انتهت بالتعادل 4-4 ضد فوبيرتالير وظهر فيها بشكل جيد.

وقال أشرف عبر موقع النادي: "أنا سعيد بالتواجد هنا، فترة الاختبار مرت بشكل جيد ولهذا من الرائع توقيع عقد هنا ولا أستطيع الانتظار لمقابلة الجماهير.

وكان FilGoal.com قد كشف عن انتقال اللاعب للفريق الهولندي في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

ولعب مصطفى أشرف رفقة المنتخب الأولمبي المصري في بطولة شرق آسيا، تحت قيادة روجيرو ميكالي.

ولم يشارك مصطفى أشرف رفقة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس، والتي حقق خلالها الفراعنة المركز الرابع.

كما خاض اللاعب مباراة واحدة بقميص منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر أمام غانا في ديسمبر 2022، لكنه غاب عن قائمة منتخب مصر للشباب 2023.

ويشغل مصطفى مركز لاعب الوسط وأيضا الوسط المهاجم.

وارتدى مصطفى قميص منتخب ألمانيا تحت 16 و17 و18 عاما، وحمل شارة قيادة منتخب ألمانيا تحت 17 عاما.

وكان والد مصطفى أشرف كشف قبل عام عن تلقي نجله لعدة عروض من أندية مصرية وأوروبية.

وكشف أحمد سالم المتحدث باسم الزمالك عن صرف النادي النظر عن التعاقد مع مصطفى أشرف خلال الانتقالات الشتوية يناير 2025 بسبب ما وصفه بـ "مزايدة والد اللاعب وهو ما لا يتفق مع سياسة التعاقدات الجديدة".