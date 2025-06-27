تمهيدا للعودة لفرنسا؟ لوس أنجلوس يفسخ تعاقد جيرو بالتراضي

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 21:55

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو

أعلن نادي لوس أنجلوس الأمريكي فسخ تعاقد الفرنسي أوليفييه جيرو بالتراضي.

أوليفييه جيرو

النادي : لوس أنجلوس

لوس أنجلوس

وسيخوض الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا مباراته الأخيرة مع الفريق ضد فانكوفر وايتكابس يوم 29 يونيو المقبل.

وقال جون ثورينجتون رئيس النادي عبر الموقع الرسمي: "أوليفييه كان مثالا على الاحترافية خلال فترة تواجده مع النادي".

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وأضاف "جلب لنا التواضع وعقلية الانتصار وساعد الجميع من حوله".

وانضم جيرو للوس أنجلوس بعد نهاية تعاقده مع ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر.

وساهم في تتويج الفريق بلقب كأس أمريكا المفتوحة لأول مرة في تاريخ النادي.

وشارك صاحب الـ 38 عاما في 37 مباراة مع الفريق سجل 5 وصنع 3.

وقال جيرو في تصريح لموقع النادي: "أريد شكر الجماهير وزملائي والطاقم الفني على هذه التجربة الرائعة في مسيرتي".

وأتم "سعيد كوني جزءا من نجاح النادي وحصد لقب الموسم الماضي والمشاركة في كأس العالم للأندية، كانت تجربة رائعة لي وللعائلة في لوس أنجلوس".

وشارك جيرو مع لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية وتذيل ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة بعد التعادل مع فلامنجو البرازيلي والخسارة من الترجي التونسي وتشيلسي الإنجليزي.

وسبق أن كشف تقرير فوت ميركاتو الفرنسي أن جيرو يقترب من العودة للدوري الفرنسي من بوابة ليل.

أوليفييه جيرو لوس أنجلوس
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