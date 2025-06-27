فوت ميركاتو: جيرو يقترب من العودة للدوري الفرنسي

اقترب الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم لوس أنجلوس الأمريكي، من العودة إلى الدوري الفرنسي من جديد.

أوليفييه جيرو النادي : لوس أنجلوس

وكشف موقع فوت ميركاتو، عن رغبة جيرو في الانضمام لنادي ليل.

وذكر الموقع أن الدوري الفرنسي سيستقبل الموسم المقبل بطلا جديدا للعالم، بعد بول بوجبا الذي على وشك الانضمام إلى موناكو، ليتبعه جيرو إلى ليل.

وسيجتمع جيرو مع إدارة فريق لوس أنجلوس بعد انتهاء مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية لتقييم الوضع ومناقشة الخطوات التالية.

ويمتد تعاقد جيرو مع لوس أنجلوس حتى ديسمبر 2025، فيما ينص التعاقد مع إمكانية التمديد لعام إضافي بناءً على قرار النادي سواء بتفعيل ذلك البند من عدمه.

واحتل لوس أنجلوس المركز الرابع في المجموعة الرابعة بكأس العالم للأندية بعد خسارتين أمام تشيلسي الإنجليزي والترجي التونسي، قبل التعادل أمام فلامنجو البرازيلي في الجولة الأخيرة.

وكشف أوليفييه ليتانج في تصريحات نقلها موقع فوت ميركاتو: "أوليفييه جيرو لاعب رفيع المستوى، لعب منذ عام ٢٠١٢ مع أندية أوروبية كبرى وتألق معهم، إنه رجل استثنائي، أتمنى انضمامه إلينا لأنه يمتلك كل ما نبحث عنه من مهارات وخبرة ومعايير عالية".

ويتفاوض ليل للتعاقد مع جيرو لمدة موسم واحد، مع إمكانية إضافة عام آخر.

ويعد أوليفيه جيرو هو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بـ57 هدفا خلال 137 مباراة دولية مع الديوك.

ولعب صاحب الـ38 عاما بقميص مونبيليه الفرنسي قبل الانتقال إلى أرسنال الإنجليزي، ثم مواطنه تشيلسي، قبل الانتقال للدوري الإيطالي من بوابة ميلان.

وانضم جيرو مؤخرًا إلى لوس أنجلوس في صيف 2024.