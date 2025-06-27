في الجول يكشف كيف يفكر اتحاد الكرة بشأن السوبر المصري 2025

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 21:00

كتب : محمد جمال

أحمد الجندي بطل مصر في الأولمبياد يحمل كأس السوبر المصري

قرر اتحاد الكرة المصري إقامة اجتماع الأسبوع المقبل لحسم مكان استضافة كأس السوبر المصري.

وتحدد مشاركة كل من الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وتتبقى البطاقة الرابعة والتي يعد بيراميدز الأقرب لاقتناصها.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأحد المقبل الموافق 29 يونيو الأقرب لإقامة الاجتماع.

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ولم يتقدم الاتحاد الإماراتي بأي خطاب رسمي لنظيره المصري للاعتذار عن عدم استضافة البطولة حتى الآن، حسبما أشيع في وقت سابق.

كما علم FilGoal.com أن هناك اتصالات شفهية سابقة من الاتحاد الكويتي لاستضافة بطولات مصرية، لكن لم ترتق لشكل رسمي.

ويعد خيار إقامة البطولة في القاهرة مطروحا أيضا.

ولم يتم تحديد موعد السوبر المصري حتى الآن بسبب الجدول المزدحم الموسم المقبل قاريا وعربيا، خاصة بسبب جدول الاتحاد الإفريقي المزدحم.

واستقر الاتحاد المصري ورابطة الأندية خلال الاجتماع الأخير أن تقام بطولة كأس السوبر المصري قبل بطولتي كأس العرب وكأس الأمم الإفريقية في نهاية العام الجاري.

واستضافت قطر آخر 4 نسخ من البطولة، وأقيمت مباريات السوبر المصري بين مصر والإمارات.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 15 لقبا ويليه الزمالك بـ 4 ألقاب.

وحصد المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش اللقب مرة وحيدة.

كأس السوبر المصري الإمارات
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