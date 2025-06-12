مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: بيراميدز يشارك في كأس السوبر بـ الكارت الذهبي

الخميس، 12 يونيو 2025 - 23:07

كتب : محمد جمال

تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2024

حسم سيراميكا كليوباترا تأهله إلى بطولة كأس السوبر المصري، بعد فوزه ببطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

ونجح سيراميكا في التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز على حساب البنك الأهلي بهدفين نظيفين.

ويقام كأس السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة.

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وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "بيراميدز سيشارك في كأس السوبر المقبل بالكارت الذهبي".

ويشارك في البطولة أبطال الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس الرابطة (كأس عاصمة مصر بمسماها الجديد)، بالإضافة إلى فريق يشارك بدعوة "الكارت الذهبي".

ونجح الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري، فيما توج الزمالك بلقب كأس مصر، قبل أن يختتم سيراميكا الموسم المحلي بالفوز بلقب كأس الرابطة.

ولم يحدد اتحاد الكرة موعد إقامة السوبر المصري، فيما كشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد 2025 - 2025 يوم 10 أغسطس القادم.

وأقيمت النسخة الأولى من كأس السوبر بمشاركة 4 فرق عام 2023، وهم الأهلي، ومودرن، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

أما في نسخة 2024 السابقة، فشهدت مشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

سيراميكا كليوباترا بيراميدز السوبر المصري
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