فيفا يخطر بيراميدز بمواعيد مبارياته في كأس إنتركونتيننتال 2025

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خطابا لـ بيراميدز يخطره فيه بمواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال 2025.

وتأهل بيراميدز للمسابقة بفضل فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه على حساب صنداونز في المباراة النهائية.

وتحدد يوم الأحد 14 سبتمبر المقبل موعدا لمباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال 2025 وستقام على استاد الدفاع الجوي.

سيواجه الفائز من تلك المباراة خصمه أهلي جدة بطل آسيا على ملعب الإنماء في جدة يوم 23 سبتمبر المقبل.

وستقام البطولة المجمعة في قطر مثلما حدث العام الماضي أيضا بمشاركة الأهلي آنذاك.

مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال 2025

كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي

الأحد 14 سبتمبر – بيراميدز × أوكلاند سيتي - استاد الدفاع الجوي بالقاهرة

الخميس 23 سبتمبر – أهلي جدة × الفائز من بيراميدز وأوكلاند سيتي - ملعب الإنماء في جدة

دربي الأمريكيتين

الأربعاء 10 ديسمبر - كروز أزول المكسيكي × بطل قارة أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد).

كأس التحدي

السبت 13 ديسمبر.. الفائز من مباراة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي × الفائز من مباراة دربي الأمريكيتين

نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025

الأربعاء 17 ديسمبر.. باريس سان جيرمان الفرنسي × بطل كأس التحدي

وتوج ريال مدريد بلقب البطولة في النسخة الأولى المستحدثة والتي تعوض الشكل القديم لكأس العالم للأندية قبل زيادة عدد الفرق وإقامتها بمشاركة 32 فريقا.

وشارك الأهلي بالفعل في النسخة الماضية وفاز على العين الإماراتي في نهائي كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وخسر كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي في قطر.