كما كشف في الجول.. مودرن سبورت يعلن ضم أبو جبل

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 17:35

كتب : عمرو نبيل

منتخب مصر - محمد أبو جبل

أعلن نادي مودرن سبورت التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانضم أبو جبل إلى مودرن سبورت في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع البنك الأهلي لمدة سنتين.

وانتهى تعاقد أبو جبل مع البنك الأهلي بنهاية الموسم المنصرم.

وكان FilGoal.com قد كشف من قبل عن اقتراب أبو جبل من الانتقال إلى مودرن سبورت (طالع التفاصيل).

بدأ أبو جبل مسيرته مع نادي إنبي قبل الانتقال لصفوف الزمالك في موسم 2013-2014.

وانتقل أبو جبل من الزمالك إلى سموحة قبل أن يعود مجددا للقلعة البيضاء موسم 2018-2019.

ورحل أبو جبل عن الزمالك في عام 2022 واتفق مع النصر السعودي قبل أن تتوقف الصفقة وينتقل إلى البنك الأهلي.

وتعرض أبو جبل للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة قبل عدة شهور أثناء المشاركة مع البنك الأهلي في الدوري المصري.

محمد أبو جبل ميركاتو البنك الأهلي مودرن سبورت
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