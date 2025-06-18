خبر في الجول - أبو جبل يقترب من الانضمام لـ مودرن سبورت
الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 14:47
كتب : عمرو نبيل
اقترب محمد أبو جبل من الانتقال لصفوف مودرن سبورت في صفقة انتقال حر.
محمد أبو جبل
النادي : البنك الأهلي
وانتهى تعاقد أبو جبل مع البنك الأهلي بنهاية الموسم المنصرم.
وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد أبو جبل يقترب من الانضمام لمودرن سبورت في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع البنك الأهلي.
وبدأ أبو جبل مسيرته مع نادي إنبي قبل الانتقال لصفوف الزمالك في موسم 2013-2014.
وانتقل أبو جبل من الزمالك إلى سموحة قبل أن يعود مجددا للقلعة البيضاء موسم 2018-2019.
ورحل أبو جبل عن الزمالك في عام 2022 واتفق مع النصر السعودي قبل أن تتوقف الصفقة وينتقل إلى البنك الأهلي.
وتعرض أبو جبل للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة قبل عدة شهور أثناء المشاركة مع البنك الأهلي في الدوري المصري.
نرشح لكم
خبر في الجول - مهاب ياسر يدخل حسابات حرس الحدود خبر في الجول - حرس الحدود يتمم اتفاقه مع محمد حمدي زكي خبر في الجول - الزمالك يجتمع مع جون إدوارد لمناقشة خطة العمل.. وموعد الإعلان عن تعيينه خبر في الجول – سيراميكا يتمم اتفاقه لضم الحارس محمد طارق حارس النجم الساحلي: أنا مغرم بـ الشناوي وهو بين 3 حراس أتمنى السير على خطاهم طاهر أبو زيد: إرضاء جماهير الأهلي أولوية لي وسبب عدم تولي رئاسة بيراميدز خبر في الجول – المقاولون يتوصل لاتفاق لضم محمود أبو جودة من حرس الحدود مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: أحمد سامي مدربا للفريق.. وتوقيع العقود غدا
أخر الأخبار
يد - محمد سند يستمر في الدوري الفرنسي 36 دقيقة | كرة يد