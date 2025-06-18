خبر في الجول - أبو جبل يقترب من الانضمام لـ مودرن سبورت

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 14:47

كتب : عمرو نبيل

محمد أبو جبل

اقترب محمد أبو جبل من الانتقال لصفوف مودرن سبورت في صفقة انتقال حر.

وانتهى تعاقد أبو جبل مع البنك الأهلي بنهاية الموسم المنصرم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد أبو جبل يقترب من الانضمام لمودرن سبورت في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع البنك الأهلي.

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وبدأ أبو جبل مسيرته مع نادي إنبي قبل الانتقال لصفوف الزمالك في موسم 2013-2014.

وانتقل أبو جبل من الزمالك إلى سموحة قبل أن يعود مجددا للقلعة البيضاء موسم 2018-2019.

ورحل أبو جبل عن الزمالك في عام 2022 واتفق مع النصر السعودي قبل أن تتوقف الصفقة وينتقل إلى البنك الأهلي.

وتعرض أبو جبل للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة قبل عدة شهور أثناء المشاركة مع البنك الأهلي في الدوري المصري.

محمد أبو جبل الزمالك مودرن سبورت
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