ميريت مستمر مع نابولي حتى 2027

أعلن نادي نابولي تمديد عقد حارسه أليكس ميريت، في إطار سياسة دعم صفوف الفريق حامل لقب الدوري الإيطالي، استعدادا للموسم الجديد.

أليكس ميريت النادي : نابولي نابولي

وأوضح النادي في بيان رسمي له تمديد عقد الحارس حتى 30 يونيو 2027.

وظهر ميريت لأول مرة بقميص نابولي يوم 8 ديسمبر 2018، في مباراة فاز فيها الفريق على حساب فروزينوني بنتيجة 4-0.

ولعب ميريت 212 مباراة بقميص نابولي، نجح في الحفاظ على شباكه في 68 مباراة.

ولم يحافظ أي حارس مرمى على نظافة شباكه أكثر من أليكس ميريت في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في موسم 2024/25 بـ 16 مباراة، وهو نفس الرقم الذي حققه في موسم 2022 /23.

ونجح ميريت في المواسم الثلاثة الماضية منذ 2022/ 23 في التصدى لأكبر عدد من ركلات الجزاء في الدوري الإيطالي بخمس ركلات.

وفاز ميريت بقميص نابولي بلقب الدوري مرتين موسمي 2022 - 2023، والموسم الأخير 2024 - 2025.

كما توج ميريت بكأس إيطاليا مرة واحدة في موسم 2019/2020.

ويستعد نابولي الإيطالي لخوض بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد.

وضم نابولي كيفين دي بروين من مانشستر سيتي، كما بات على مقربة من إتمام الاتفاق مع الأوروجوياني. داروين نونيز مهاجم ليفربول، وكذلك دخل في مفاوضات لضم الإيطالي كييزا من الريدز.