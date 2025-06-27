ليستر سيتي يعلن إنهاء عقد نيستلروي

أعلن نادي ليستر سيتي رحيل رود فان نيستلروي المدير الفني للفريق.

وأوضح ليستر سيتي في بيان رسمي له: "اتفق نادي ليستر سيتي، ورود فان نيستلروي على إنهاء عقد المدرب على الفور."

وتولى المدير الفني الهولندي الإدارة الفنية لفريق ليستر سيتي في نوفمبر 2024.

وأضاف بيان النادي "أشرف رود على فترة عصيبة للنادي منذ تعيينه في نوفمبر ٢٠٢٤، وتولى منصبه باحترافية ونزاهة والتزام واضح بأهدافنا، بما في ذلك من خلال دمج العديد من اللاعبين الواعدين من أكاديمية النادي في بيئة الفريق الأول".

وأكمل النادي "يمضي رود قدمًا في منصبه باحترام وشكر جميع أعضاء نادي كرة القدم على تفانيه وعمله الدؤوب، مع أطيب تمنياتنا له بالتوفيق في المستقبل."

ورد رود معلقا على القرار "أود أن أشكر شخصيًا لاعبي ليستر سيتي والمدربين والأكاديمية وجميع الموظفين الذين عملت معهم على احترافهم وتفانيهم خلال فترة وجودي في النادي وأشكر الجماهير على دعمهم، وأغتنم هذه الفرصة لأتمنى للنادي كل التوفيق في المستقبل".

وأتم بيان ليستر سيتي "سيبدأ التحضير لموسم بطولة الدوري الإنجليزي مع انطلاق فترة ما قبل الموسم المقرر يوم الاثنين 30 يونيو، وسيشرف الجهاز الفني للفريق الأول على تنفيذ هذه الخطط حتى تعيين مدير فني جديد."

وقاد نيستلروي فريق ليستر سيتي في 27 مباراة، خسر في 19 مباراة، وحقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 3 مباريات في كافة البطولات.

وهبط ليستر سيتي إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيون شيب" بصحبة ساوثامبتون، وإبسويتش تاون، بعد احتلاله المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.