مدرب باتشوكا: افتقدنا الحسم أمام الهلال.. وواجهنا ثلاثيا هجوميا خطيرا

أرجع المكسيكي خايمي لوزانو، مدرب باتشوكا خسارة فريقه أمام الهلال إلى افتقاد لاعبيه للحسم أمام المرمى.

وفاز الهلال على باتشوكا 2ـ0 ليضمن التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

وقال لوزانو في مؤتمر صحفي: "صنعنا بعض الفرص ولم نستغلها، مثلما حدث معنا في المباراتين السابقتين".

وأضاف "افتقدنا إلى الحسم، وهذه مشكلة المباريات الثلاث، كنا نعرف أن لقاءنا مع الهلال سيكون متقاربا، لأنهم يدافعون بتميز ولديهم ثلاثيا خطيرا في الهجوم".

ويواصل الهلال السعودي رحلته في كأس العالم للأندية، بعد أن صار المتأهل الوحيد من العرب وفرق آسيا إلى دور الـ 16.

ويصطدم الزعيم مع مانشستر سيتي متصدر المجموعة السابعة.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة فلومينينسي البرازيلي وإنتر الإيطالي.

وفي نصف النهائي يلتقي الفائز مع الفائز من (بالميراس × بوتافوجو) و(بنفيكا × تشيلسي).

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 1 يوليو.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة.

ويستضيف ملعب كامبينج وورلد ستاديوم هذه المباراة في أورلاندو.

وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر 2 وموقع DAZN.