في الجول يكشف تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة والرابطة بشأن الدوري المصري والمنتخب

عُقد اجتماع تنسيقي بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية لتحديد مواعيد الموسم الجديد للدوري المصري بما لا يتعارض مع خطة منتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإنه تم التوصل لاتفاق لإقامة أكبر عدد من المباريات خلال شهري أغسطس وسبتمبر لتجهيز اللاعبين.

وسيقام معسكر منتخب مصر في أول أسبوع من ديسمبر استعدادا للبطولة دون أي أيام إضافية.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني لمنتخب مصر لم يطلب أي أيام زيادة عن الأيام الطبيعية للاستعداد للبطولة التي ستنطلق 21 ديسمبر المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

تنوي رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة 5 جولات من مسابقة الدوري في شهر أغسطس المقبل.

وأعلن اتحاد الكرة بعد اجتماعه مع الأندية والرابطة، انطلاق الموسم الجديد 2025 - 2026 يوم 10 أغسطس المقبل.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الرابطة ستعلن إقامة 5 جولات من مسابقة الدوري في أغسطس قبل توقف سبتمبر.

ويلتقي المنتخب المصري في شهر سبتمبر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

كما علم FilGoal.com أن قرار الرابطة بإقامة 5 جولات في شهر أغسطس من أجل إعداد اللاعبين جيدًا قبل معسكر سبتمبر.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 16 نقطة.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 11 نقطة، وسيراليون ثالثا بـ8 نقاط، ثم إثيوبيا ، وغينيا بيساو 6 نقاط.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب الدوري المصري بعد تتويجه على حساب منافسه بيراميدز الوصيف.

ويقام الموسم الجديد للدوري بمشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط، وصعود 3 فرق وادي دجلة، والمقاولون العرب، وكهرباء الإسماعيلية.