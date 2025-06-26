مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: شكوى جديدة ضد عبد العاطي.. وهكذا تعاقدنا مع سامي

كشف مصدر من الاتحاد السكندري عن تقدم النادي بشكوى جديدة ضد مجدي عبد العاطي بعد تعاقد مع مودرن سبورت.

وأعلن مودرن سبورت التعاقد مع مجدي عبد العاطي لتدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "سنقدم شكوى جديدة ضد مجدي عبد العاطي بعد تعاقد مع مودرن سبورت رغم سريان عقده مع النادي".

وتابع "أخطرنا المدرب رسميا من قبل بـ 3 خطابات مسجلة بعلم الوصول أولا لعدم حضوره للنادي وعدم اختيار قائمة الفريق الأولى".

وأضاف "المدرب استقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التقدم بها رسميا للنادي، وهناك شرط جزائي قيمته مليون و800 ألف جنيه، وأيضا هناك شرط جزائي شهرين للجهاز المعاون يبلغ مليون جنيه".

وأوضح "تعاقدنا مع أحمد سامي بسبب غياب عبد العاطي وتجاهل الرد على الخطابات الرسمية".

وشدد "تعاقد عبد العاطي مع مودرن باطلا لعدم دفع الشرط الجزائي حيث أن عقده مع النادي موجود باتحاد الكرة".

وأتم "تعاقدنا مع أحمد سامي بعد سماح اتحاد الكرة لنا نظرا لضيق الوقت وضرورة إرسال قائمة الفريق الأولى المحدد لها بعد غدا السبت".

وأعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للاتحاد السكندري رحيله عن تدريب الفريق بداية يونيو الجاري.

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري في المركز السادس في المجموعة الثانية للمنافسة على البقاء، وذلك قبل إلغاء الهبوط في الموسم الجاري.

وتولى أحمد سامي - 52 عاما - مدرب الاتحاد الجديد أندية طلائع الجيش، والنجوم، وطنطا، وسموحة، وسيراميكا كليوباترا.