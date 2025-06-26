السابع في آخر 3 سنوات.. مجدي عبد العاطي مديرا فنيا لـ مودرن سبورت

الخميس، 26 يونيو 2025 - 18:58

كتب : عمرو نبيل

مجدي عبد العاطي - زد ضد المصري

أعلن نادي مودرن سبورت تعيين مجدي عبد العاطي مديرا فنيا للفريق.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن عبد العاطي سيتولى تدريب الفريق خلفا للجزائري عبد الحق بن شيخة الذي رحل بعد نهاية الموسم.

وكان عبد العاطي قد تولى تدريب زد في الدور الأول من الموسم المنقضي، ثم أنهى الموسم في قيادة الاتحاد السكندري.

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وجاء تشكيل الجهاز الفني كاملا

مجدي عبد العاطي مديرا فنيا

محمد ثابت صاروخ مدربا عاما

عبد الله رجب مدربا

عصام محمود مدربا لحراس المرمى

محمد زيتون معدا بدنيا

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري في المركز السادس في المجموعة الثانية للمنافسة على البقاء، وذلك قبل إلغاء الهبوط.

في المقابل، أنهى مودرن سبورت الدوري في المركز الخامس بالمجموعة الثانية للمنافسة على الهروب من الهبوط.

وبدأ مودرن سبورت الموسم المنقضي تحت قيادة فنية لطلعت يوسف الذي رحل بعد 4 جولات.

وعوضه الفرنسي فرانك دوما لكنه لم يستمر كثيرا وشغل أحمد صالح منصب المدير الفني بشكل مؤقت.

وتولى بن شيخةالبالغ 61 المهمة بدءا من الجولة 14 وحتى نهاية الموسم.

ورحل الجزائري عن تدريب مودرن سبورت بعد قيادة الفريق خلال 12 مباراة في الدوري المصري فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر 4، كما ودع كأس مصر من دور الـ 16 على يد الزمالك.

ويعد عبد العاطي سابع مدرب يقود الفريق بدءا من 2023.

منذ صعود مودرن سبورت للدوري المصري لأول مرة تواجد علي ماهر في منصب المدير الفني للفريق في أول موسمين، ثم تبعه البرتغالي ريكاردو فورموسينو ثم حسام حسن الذي لم يقد أي مباراة قبل توليه تدريب منتخب مصر.

ثم تعاقبت أسماء تامر مصطفى وطلعت يوسف وفرانك دوما وبن شيخة وصولا لمجدي عبد العاطي.

مجدي عبد العاطي مودرن سبورت الدوري المصري
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