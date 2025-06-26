خبر في الجول - الزمالك يتلقى العرض الثاني لضم مهاب ياسر

تلقى نادي الزمالك عرضا ثانيا لضم مهاب ياسر لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مهاب ياسر النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن مهاب ياسر تلقى عرضا من نادي طلائع الجيش للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

ويعد ذلك العرض الثاني لـ مهاب ياسر، بعدما تلقى عرضا من نادي حرس الحدود للانضمام إلى صفوفه.

وتلقى مهاب ياسر 3 عروض خلال انتقالات يناير الماضي من أندية المصري، والبنك الأهلي، والاتحاد السكندري.

وكان مهاب ياسر البالغ من العمر 28 عاما انضم للزمالك في يناير 2024 قادما من الداخلية.

ومع الزمالك شارك في 8 مباريات بمختلف البطولات، منها 3 مباريات فقط بشكل أساسي.

وينطلق دوري الموسم الجديد يوم 10 أغسطس المقبل، بمشاركة 21 فريقا.

واحتل طلائع الجيش الموسم الماضي المركز الثالث في مجموعة الهبوط برصيد 29 نقطة.