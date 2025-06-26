تقرير: كايزر تشيفز يبدأ مفاوضاته مع بيرسي تاو

الخميس، 26 يونيو 2025 - 15:45

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري - بيرسي تاو

بدأ نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مفاوضاته مع بيرسي تاو جناح الأهلي السابق.

بيرسي تاو

النادي : لاعب حر

كايزر تشيفز

وبات بيرسي تاو لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع نادي قطر القطري.

وبحسب شبكة "IOL" الجنوب إفريقية، فإن نادي كايزر تشيفز بدأ بالفعل مفاوضاته مع الدولي تاو لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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نادي قطر كان قد ضم بيرسي تاو قادما من الأهلي في يناير الماضي قبل 6 أشهر من نهاية تعاقده.

تاو لعب بقميص الأهلي 126 مباراة وساهم في 46 هدفا، إذ نجح في تسجيل 30 هدفا وصنع 14 آخرين.

وتوج تاو مع الأهلي بألقاب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات ودوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرة واحدة وكأس القارات الثلاث مرة.

كما حصد تاو بقميص الأهلي جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

بيرسي تاو الأهلي كايزر تشيفز
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