أعلى الشباب أجرا في العالم.. لويس سكيلي يمدد عقده مع أرسنال

الخميس، 26 يونيو 2025 - 14:26

كتب : FilGoal

أرسنال - باريس سان جيرمان - لويس سكيلي

أعلن نادي أرسنال يوم الخميس ربط لاعبه مايلز لويس سكيلي بعقد طويل الأمد.

ووقع اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 18 عاما مع أرسنال حتى صيف 2030.

كانت شبكة ذا أثليتك قد ذكرت قبل أيام، أن عقد لويس سكيلي الجديد سيشهد زيادة كبيرة في راتبه الحالي، مما يجعله أحد أعلى اللاعبين الشباب أجرًا في العالم.

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ووقع لويس سكيلي أول عقد احترافي في مسيرته عند بلوغه 17 عاما في أكتوبر 2023.

وتنص قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على أنه لا يُسمح للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بتوقيع عقود تزيد مدتها عن ثلاث سنوات.

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وظهر لويس سكيلي لأول مرة مع الفريق الأول في سبتمبر 2024 أمام مانشستر سيتي.

ويجيد النجم الإنجليزي اللعب في وسط الملعب، وكذلك استغل ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، لاعبه الشاب في مركز الظهير الأيسر.

وشارك لويس سكيلي، خريج أكاديمية أرسنال، في 39 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي.

وساهم في تأهل أرسنال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام باريس سان جيرمان بطل المسابقة برباعية مقابل هدف وحيد في مجموع المباراتين.

كما ساعد لويس سكيلي فريقه في احتلال المركز الثاني بالموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.

مايلز لويس سكيلي أرسنال
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