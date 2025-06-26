من أجل مستقبل أفضل.. ليفربول يعلن تعاقده مع كيركيز

الخميس، 26 يونيو 2025 - 14:00

كتب : FilGoal

ميلوس كيركيز - ليفربول (الصورة من الموقع الرسمي لليفربول)

أعلن نادي ليفربول يوم الخميس ضم المجري ميلوس كيركيز مدافع بورنموث خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعبر الدولي المجري البالغ من العمر 21 عاما الكشف الطبي مع ليفربول يومي الاثنين والثلاثاء قبل توقيع العقود.

ووقع كيركيز الذي يصفه البعض بمستقبل الجبهة اليسرى في ليفربول على عقد يربطه بالنادي لمدة 5 مواسم.

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ولم يعلن ليفربول عن قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أوضحت أن الظهير الأيسر سينضم إلى الريدز مقابل نحو 40 مليون جنيه استرليني.

Photography of Milos Kerkez as he is announced as a Liverpool player.

بعد انضمام كيركيز، أصبح مستقبل أندي روبرتسون وكوستاس تسيمكاس مع ليفربول غامضا في ظل التكهنات برحيل أحدهما هذا الصيف.

الصفقة هي الثالثة لليفربول هذا الصيف، بعد ضم ثنائي باير ليفركوزن جيريمي فريمبونج وفلوريان فيرتز.

قبل أيام، أوضحت جريدة ديلي ميل أن بورنموث تمسك بالحصول على 45 مليون جنيه استرليني في البداية، لكن إدارة ليفربول وصلت بالصفقة إلى 40 مليون جنيه استرليني.

وتخلى بورنموث عن كيركيز، بعدما نجح في التعاقد مع أدريان تروفيرت ظهير أيسر فريق ستاد رين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

اللاعب الفرنسي نجح في الفحوصات الطبية قبل أن يوقع على عقود انضمامه لبورنموث حتى صيف 2030.

An AFC Bournemouth signing graphic for Adrien Truffert's arrival from Ligue 1 club Stade Rennais.

وبذلك التحق كيركيز بزميله الدولي دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط ليفربول.

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وخاض كيركيز 41 مباراة مع بورنموث في الموسم المنصرم وسجل هدفين وصنع 6.

وانضم اللاعب المجري إلى ألكمار الهولندي قادما من ميلان مقابل 2.7 مليون يورو في شتاء 2022.

ثم انتقل إلى بورنموث بعد 6 أشهر فقط مقابل 17.8 مليون يورو.

ميلوس كيركيز ليفربول بورنموث
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