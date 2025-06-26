إيدرسون يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي

أكد إيدرسون مورايش حارس مانشستر سيتي البقاء مع الفريق في الموسم المقبل.

وارتبط اسم إيدرسون بمغادرة مانشستر سيتي هذا الصيف، في ظل اهتمام بعض الأندية السعودية بضمه.

وقال إيدرسون في تصريحات نقلتها شبكة ذا أثليتك: "مستقبلي في مانشستر سيتي، بعض الأصدقاء يرسلون لي الكثير من الأخبار، لكن 99% منها كاذبة".

وأضاف البرازيلي "سأبقى مع مانشستر سيتي، هذا يمنحني كل الحماس لمحاولة التتويج من جديد بالدوري الإنجليزي و دوري أبطال أوروبا أيضًا".

ويتبقى في تعاقد إيدرسون مع مانشستر سيتي موسم واحد فقط.

الحارس البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف مانشستر سيتي في عام 2017 قادما من بنفيكا البرتغالي.

وحقق إيدرسون مع مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي 6 مرات، وكأس إنجلترا مرتين وكأس الرابطة 4 مرات وكأس الدرع الخيرية 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة والسوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة.

من جهته، زاد ستيفان أورتيجا مورينو حارس سيتي الغموض حول مستقبله مع النادي.

فقد قال الحارس الألماني في تصريحات نشرتها شبكة ESPN: "مستقبلي مع سيتي؟ من المبكر جدًا التطرق لهذا الأمر، لا أستطيع التعليق عليه، إنه مبكر جدًا".

يذكر أن سيتي ضم الحارس ماركوس بيتينيلي قادما من تشيلسي هذا الصيف، ليلعب دور الحارس الثالث بعد رحيل سكوت كارسون.