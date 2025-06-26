أمرابط قبل مواجهة العين: عازمون على تحقيق الفوز من أجل مدرب الوداد

شدد نور الدين أمرابط لاعب الوداد المغربي على صعوبة مواجهة فريقه أمام العين الإماراتي.

ويلعب الوداد أمام العين فجر الجمعة ضمن ختام دور المجموعات من كأس العالم للأندية.

وقال نور الدين أمرابط لاعب الوداد في تصريحات للصحفيين: "عازمون على تحقيق الفوز على العين من أجل المدرب أمين بنهاشم الذي تعرض لحادث مؤسف. هذا الشخص لديه مكانة كبيرة لدينا".

وتابع "حمل شارة القيادة في فريق كبير مثل الوداد فخر لي، والمدرب أمين بنهاشم حتى وهو في سريره يحاول إعدادنا رفقة باقي الطاقم للفوز بالمباراة".

وتعرض محمد أمين بنهاشم مدرب الوداد لحادث سير في الولايات المتحدة الأمريكية لكن ناديه أعلن أن حالته الصحية مطمئنة.

وخسر الوداد من مانشستر سيتي بهدفين دون رد، ثم خسر من يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وودع الوداد البطولة بشكل رسمي بعدما خسر أول مباراتين له.