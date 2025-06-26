تحديد مواعيد مباريات السوبر السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات كاس السوبر السعودي التي تقام في هونج كونج

وأسفرت قرعة بطولة كأس السوبر السعودي اصطدام اتحاد جدة بطل الدوري بالنصر، فيما يلعب الهلال ضد القادسية.

ويلعب النصر ضد اتحاد جدة يوم 19 أغسطس، فيما يلعب الهلال أمام القادسية في اليوم التالي.

وتقام المباراة النهائية يوم 23 أغسطس.

وتعد هونج كونج ثالث بلد يُلعب فيه السوبر السعودي بالخارج بعد احتضان لندن، العاصمة البريطانية، نسخ 2015 و2016 و2018.

واستضافت أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، نسخة 2023.

وانطلقت بطولة السوبر عام 2013 بنظام المباراة الواحدة بين بطلي الدوري والكأس، واستمرت بهذا الشكل حتى نسخة 2022، التي شهدت توسّعها وزيادة عدد المشاركين فيها إلى 4.

ويُشارك في النسخة الجديدة، طبقًا للائحة، بطل الدوري ووصيفه، وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

واستفاد النصر من فوز اتحاد جدة باللقبين ليلعب السوبر بصفته ثالث الدوري.