برينتفورد يمنح الإذن لقائده للخضوع للكشف الطبي مع أرسنال

منح نادي برينتفورد الإذن لقائده كريستيان نورجارد من أجل الخضوع للكشف الطبي مع أرسنال، حسب فابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

ودخل أرسنال في مفاوضات لضم لاعب خط الوسط الدنماركي.

ويبدو أن المفاوضات انتهت بنجاح وفقا لرومانو.

فقد توصل أرسنال لاتفاق مع برينتفورد من أجل ضم اللاعب.

ولذلك سيخضع للكشف الطبي مع المدفعجية خلال ساعات.

وكانت شبكة ذا أثليتك قد ذكرت أن أرسنال تقدم بعرض لبرينتفورد من أجل ضم لاعب الوسط مقابل 11 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب مع برينتفورد في صيف 2027.

ويعد نورجارد أحد الخيارات لتعويض رحيل توماس بارتي عن أرسنال.