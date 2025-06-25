بصافرة أمين عمر.. يانج أفريكانز يتوج بالدوري التنزاني بعد الفوز على سيمبا

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 19:36

كتب : FilGoal

أمين عمر - بوركينا فاسو - كاب فيردي - كأس الأمم الإفريقية

توج يانج أفريكانز بلقب الدوري التنزاني بعد التغلب على سيمبا تحت إدارة تحكيمية من الحكم المصري أمين عمر.

وتغلب يانج أفريكانز على سيمبا بهدفين دون مقابل في آخر مباريات مسابقة الدوري التنزاني.

ورفع يانج أفريكانز رصيده إلى 82 نقطة وبفارق 5 نقاط عن سيمبا صاحب المركز الثاني.

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وتأهل الثنائي سويا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، بينما صعد عزام إلى الكونفدرالية.

وسجل كليمينت مزيزي الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الزمالك هدف يانج أفريكانز الثاني.

ورفع مزيزي رصيده إلى 14 هدفا في المركز الثاني بترتيب صدارة الهدافين خلف أوهوا لاعب سيمبا الذي سجل 16 هدفا.

وتعتبر أكبر دربيات شرق قارة إفريقيا بصافرة مصرية لأول مرة، وتحت قيادة الدولي أمين عمر لتحديد بطل الدوري لموسم 2024/2025.

وكان أمين عمر حكما رئيسيا للمباراة، فيما سيعاونه محمود أبو الرجال وسمير سعد محمد كحكمي راية، بجانب وجود أحمد الغندور كحكم رابع.

وأقيمت المباراة على ملعب "بنجامين مكامبا"، في لقاء مؤجل من الجولة الـ23 للدوري التنزاني.

وتعد المباراة هي الأخيرة في المسابقة هذا الموسم، إذ لعبت كل الفرق 30 مباراة حتى الآن، ولم يتبق سوى تلك المباراة التي ستحدد بطل المسابقة.

وكان يانج أفريكانز يكفيه التعادل من أجل حسم اللقب.

الدوري التنزاني يانج أفريكانز سيمبا
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