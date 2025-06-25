جماهير بورتو تصب غضبها على بعثة الفريق بعد وصولها البرتغال

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 16:38

كتب : FilGoal

بورتو

صبت مجموعة من جماهير بورتو غضبها على بعثة الفريق التي وصلت البرتغال بعد الفراغ من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وودع نادي بورتو منافسات كأس العالم للأندية بعدما حل بالمركز الثالث لحساب المجموعة الأولى.

وظهر مجموعة من مشجعي بورتو أمام مطار فرانسيسكو سا كارنيرو وقاموا بتوجيه وابل من السباب والهجوم على بعثة الفريق بعد الفسل في التأهل لدور الـ16 من البطولة.

أخبار متعلقة:
حمدي فتحي: مباراة بورتو كانت الأخيرة لي مع الأهلي.. وهذا رأيي في مشاركة ديانج بـ"الهاتريك" في بورتو.. وسام أبو علي يعادل رقم الأسطورة بيليه الصامد منذ 62 عاما مدرب بورتو: بذلنا قصارى جهدنا أمام الأهلي.. وهذا سبب استقبال 4 أهداف وسام أبو علي: كان يمكننا تسجيل 7 أهداف ضد بورتو.. حزين لعدم الفوز وسعيد بالأداء

وتأهل بالميراس في صدارة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط متفوقا على إنتر ميامي بفارق الأهداف.

فيما ودع بورتو والأهلي المنافسة بعد المباراة المثيرة التي جمعت بينهما وانتهت بنتيجة 4-4 وجمع كل منهما نقطتين بعد التعادل في مباراتين.

وسيلعب بالميراس ضد بوتافوجو في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

فيما سيلتقي إنتر ميامي بنظيره باريس سان جيرمان.

كأس العالم للأندية بورتو
نرشح لكم
ريكورد: اجتماع عاجل بين بورتو وأنسيلمي لحسم مستقبله.. ومفاجأة في رد المدير الفني مبابي يعود للمشاركة في تدريبات ريال مدريد استعدادا لسالزبورج بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد المشاركة في كأس العالم للأندية بعد حادث السير.. شكوك حول تواجد مدرب الوداد أمام العين اختبار طبي لتحديد موقف تمبكتي من المشاركة مع الهلال ضد باتشوكا إنزاجي: بيئة الهلال داعمة للغاية.. وتعرفت على الفريق سريعا مدرب بنفيكا: تفوقنا على بايرن بالعمل الجماعي واستغلال الهجمات السريعة مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. صنداونز في مونديال الأندية وقمة إنتر وريفربليت فجرا
أخر الأخبار
ريكورد: اجتماع عاجل بين بورتو وأنسيلمي لحسم مستقبله.. ومفاجأة في رد المدير الفني 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
إحالة شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو إلى لجنة شئون اللاعبين 22 دقيقة | الدوري المصري
مبابي يعود للمشاركة في تدريبات ريال مدريد استعدادا لسالزبورج 32 دقيقة | كأس العالم للأندية
رومانو: توماس بارتي سيرحل عن أرسنال بنهاية الشهر 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لوجانو السويسري يعلن ضم أحمد قندوسي لمدة 3 مواسم 53 دقيقة | ميركاتو
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم 55 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إقامة دوري الرديف الموسم المقبل لدعم منتخب الشباب ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - اعتذار مجدي أبو المجد عن عدم الاستمرار مع منتخب شباب اليد ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 4 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا
/articles/508011/جماهير-بورتو-تصب-غضبها-على-بعثة-الفريق-بعد-وصولها-البرتغال