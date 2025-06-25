جماهير بورتو تصب غضبها على بعثة الفريق بعد وصولها البرتغال

صبت مجموعة من جماهير بورتو غضبها على بعثة الفريق التي وصلت البرتغال بعد الفراغ من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وودع نادي بورتو منافسات كأس العالم للأندية بعدما حل بالمركز الثالث لحساب المجموعة الأولى.

وظهر مجموعة من مشجعي بورتو أمام مطار فرانسيسكو سا كارنيرو وقاموا بتوجيه وابل من السباب والهجوم على بعثة الفريق بعد الفسل في التأهل لدور الـ16 من البطولة.

A comitiva do FC Porto foi recebida com insultos e protestos por parte de algumas dezenas de adeptos, junto ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro. pic.twitter.com/gBEsJz3419 — Daily Dragões (@dailydragoes) June 24, 2025

وتأهل بالميراس في صدارة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط متفوقا على إنتر ميامي بفارق الأهداف.

فيما ودع بورتو والأهلي المنافسة بعد المباراة المثيرة التي جمعت بينهما وانتهت بنتيجة 4-4 وجمع كل منهما نقطتين بعد التعادل في مباراتين.

وسيلعب بالميراس ضد بوتافوجو في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

فيما سيلتقي إنتر ميامي بنظيره باريس سان جيرمان.